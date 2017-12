Rebeldes do Iêmen alegam ter lançado míssil contra Emirados Árabes Unidos

Os rebeldes xiitas do Iêmen, os houthis, afirmaram ter lançado neste domingo um míssil contra uma usina nuclear em construção nos Emirados Árabes Unidos, que contesta a informação.

As obras da usina nuclear de Barakah está estimada em US$ 20 bilhões. Ela se localiza no extremo oeste de Abu Dhabi, quase na divisa com a Arábia Saudita. O primeiro de seus quatro reatores está programado para entrar em funcionamento em 2018.

A reivindicação do ato deste domingo pelos houthis ocorre em meio a fortes combates na capital do Iêmen, Sanaa, onde os rebeldes estão enfrentando forças leais ao ex-presidente do país, Ali Abdullah Saleh, no quinto dia direto de luta de rua.

Ela também ocorre três dias depois de a Arábia Saudita interceptar e destruir um míssil lançado do Iêmen contra a cidade de Khamis Mushai, no sul do país.

Porém, a agência de notícias estatal dos Emirados Árabes Unidos, que em um primeiro momento não havia se pronunciado, negou que o míssil havia sido lançado e que o país tem um sistema de defesa aérea capaz de protegê-lo.