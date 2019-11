Readequação em rotatória começa e previsão de que até Natal esteja concluída

Desde 2017, é a terceira intervenção em rotatórias promovida pela Prefeitura - Foto: Denilson Secreta

Foram iniciadas nesta quinta-feira (7) as obras de readequação do trânsito na região das Ruas Joaquim Murtinho, Ceará e Avenida Eduardo Elias Zahran, com a fresagem dos trechos do asfalto da Ceará que serão recapeados por causa das ondulações.

A previsão é concluir até o Natal a semaforização de uma das rotatórias, a da Zahran com a Joaquim Murtinho. A remoção da rotatória da Joaquim Murtinho com a Ceará, que será substituída por semáforos, começa em janeiro.

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) recomenda aos motoristas que evitem passar pelo local, escolhendo rotas alternativas, a serem divulgadas nos próximos dias. Só haverá interdição total quando a obra exigir, aos finais de semana e feriados.

Paralelamente, já está sendo implantado o projeto de modernização dos semáforos da Avenida Elias Zahran, onde está prevista a implantação de fibra óptica, que vai possibilitar o sincronismo dos equipamentos, com a instalação de novos controladores. Isso permitirá (quando houver uma central de monitoramento na Agetran), o ajuste praticamente online do tempo dos sinais.

A Agetran já começou a fazer o trabalho de instalação de câmeras nos semáforos para a contagem do fluxo de veículos. Este levantamento servirá de base para o ajustamento do tempo de verde e vermelho da Zahran e das ruas transversais.

Terceira intervenção

Desde 2017, é a terceira intervenção em rotatórias promovida pela Prefeitura. Eram locais que registravam congestionamentos até a implantação do projeto de semaforização desenvolvido pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito).

Nesta região onde será feito o reordenamento viário, o volume de tráfego, de 68 mil veículos, é maior que o registrado nas rotatórias das avenidas Mato Grosso/ Nelly Martins (38 mil veículos/dia ) e da Interlagos com a Gury Marques (44 mil veículos/dia), que receberam semaforização. Na Ceará/Joaquim Murtinho, com a readequação, não haverá restrição a nenhuma conversão feita atualmente na estrutura com formato de rotatória.