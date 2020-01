Reação a assalto acaba com três feridos a tiros no centro do Rio

Um tiroteio deixou três pessoas feridas no Largo da Carioca, no centro do Rio, na tarde desta sexta-feira, 24. Duas foram atingidas de raspão e não correm risco de morte. Até as 19 horas, não havia informações sobre o estado de saúde do terceiro ferido.

Um assaltante tentou roubar um homem que havia sacado dinheiro e saía de uma agência bancária. Um policial militar de folga, à paisana, flagrou a tentativa de assalto e interveio.

Começou uma troca de tiros, e o acusado de assalto foi baleado. Duas pessoas que passavam pelo local também foram atingidas, de raspão. O assalto não se concretizou.

A Polícia Militar foi acionada e o rapaz foi preso e encaminhado ao hospital. As duas vítimas de balas perdidas também foram atendidas.

Segundo a PM, o acusado pelo assalto estava com um revólver calibre 38, dois telefones celulares e um envelope com dinheiro. Tudo foi apreendido. Conforme a Polícia Civil, o rapaz era foragido da Justiça. Ele havia deixado a prisão em dezembro, para o indulto de Natal, e não voltou mais.