Reabertas, piscinas do Parque Tarsila do Amaral devolvem felicidade a moradores da região

Letícia Maria, 6 anos, entrou pela primeira vez em uma piscina neste sábado (19). Ela e toda a comunidade da grande região do Nova Lima, foram beneficiadas com a reabertura das piscinas do Parque Tarsila do Amaral, evento que aconteceu nesta tarde na Capital.

O complexo aquático, que estava fechado desde 2015, foi entregue à comunidade após passar por uma revitalização. A reforma foi viabilizada pela parceria firmada entre Prefeitura e Organização das Cooperativas Brasileiras no Mato Grosso do Sul (OCB/MS). Foram realizadas instalações de novos azulejos, além de bombas, motores e pinturas nas grades do complexo.

A parceria, conforme destacou o Prefeito Marquinhos Trad, “é uma iniciativa de grande importância que tem ajudado o Município a dar maior celeridade às obras e reformas na cidade. Com a parceria, reabrimos as piscinas e podemos investir na manutenção”.

Segundo o Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, a viabilização da reforma garantirá a participação de mil pessoas nas atividades aquáticas. “Nós temos o objetivo de atender cerca de mil pessoas, sem contar com as oficinas já realizadas no ginásio e no campo de futebol do Parque. A ideia é ter mais de 60 oficinas por semana já a partir da semana que vem e isso é fundamental para que as pessoas melhorem a sua qualidade de vida por meio de uma política pública de esporte e lazer e assim, podermos devolver esses espaços à população”.

Para ampliar o acesso da comunidade ao local, Rodrigo Terra adianta que a partir de outubro os espaços serão abertos aos finais de semana. “A partir de outubro vamos abrir os parques aos finais de semana e vamos transformar essas piscinas em nossas praias. É um sonho que estamos conseguindo realizar”.

Glaucia Ribeiro, Presidente da Associação de Moradores do Vida Nova 1, a gratidão ultrapassa as palavras. “Nós só temos a agradecer o prefeito porque as atividades nas piscinas são saúde, qualidade de vida e não há palavras para agradecer”.

Representando a OCB, Ademir Pinesso, falou sobre a satisfação em ajudar. “Em todas as parcerias nosso objetivo é sempre colaborar com o desenvolvimento da comunidade e entregar as piscinas hoje é a finalização do Dia do Cooperar. Esperamos que a população usufrua deste belíssimo espaço”. Para o Vereador Pastor Jeremias a entrega das piscinas é a convergência de diversos benefícios “A reativação das piscinas promove mais que do a natação, ela promove saúde e qualidade de vida, além de diversão a comunidade”.

Atividades

Entre as atividades, os jovens Pedro e João Vitor, atletas da natação, fizeram uma apresentação nas piscinas. “Eles são exemplos para os jovens desta região”, disse o pai dos jovens, Mauro Pena, que foi o exemplo para os filhos entrarem no esporte.

Ao todo terão 20 turmas de oficinas de natação, sendo 10 turmas de manhã e 10 à tarde, atendendo cerca de 300 pessoas. Na hidroginástica serão 6 turmas de manhã e 10 turmas à tarde onde são esperados 600 pessoas, além das oficinas no ginásio e no campo de futebol.

