Razões para conhecer o Camboja

Vale a pena pesquisar sobre esse tipo de passeio até encontrar os que mais te interessam e incluir no seu roteiro - Foto: Reprodução

Camboja é uma das melhores opções para quem procura por destinos asiáticos com pouca influência ocidental. Vale a pena comprar passagens aéreas para o Camboja se você quiser conhecer templos, ruínas, praias quase desertas, vivenciar momentos de espiritualidade e religiosidade intensa!

Mas, quando for procurar por sua passagem aérea, lembre-se que não existem vôos diretos do Brasil para o Camboja. Sendo assim, o mais coerente é pesquisar pelo preço de passagem de avião do Brasil para a Tailândia, fazer uma conexão e seguir para o destino final.

Sabendo disso pode até parecer que você nunca vai conseguir economizar muito para ir até o Camboja, porém, só parece! Acompanhando este conteúdo você também vai aprender como viajar pagando pouco para qualquer lugar.

O que fazer no Camboja?

Quem tem interesse por passeios turísticos para conhecer lugares históricos, ainda que tenham sido cenário de guerras e muita tristeza, a capital do Camboja (Phnom Penh) reúne pontos turísticos muito interessantes como os campos de extermínio de Choeung Ek, o museu (que era uma escola feita de prisão pelo Khmer Vermelho) e antiga prisão de Tuol Sleng.



Esses pontos trazem à memória momentos trágicos que aconteceram na década de 1970 e marcaram a sociedade cambojana para sempre;



Ainda que as praias da Tailândia sejam muito famosas, Camboja não deixa a desejar com seu litoral formado por praias paradisíacas que não são tão visadas pela massa turística. Ou seja, é a oportunidade perfeita de conhecer praias maravilhosas, apreciar toda beleza natural do lugar e ter toda paz e tranquilidade que merece;



Podemos dizer sem hesitar que visitar os templos de Angkor deve ter prioridade em sua lista de coisas a se fazer no Camboja. Ainda que você não tenha nenhuma crença, vai se impressionar com as estruturas e a capacidade de criação humana!



Como visitar todos os templos do Camboja levaria muito tempo, vale a pena pesquisar sobre esse tipo de passeio até encontrar os que mais te interessam e incluir no seu roteiro.

Como comprar passagens baratas para o Camboja?

Esses são poucos dos motivos que fazem de Camboja um destino indispensável na vida, por isso está na hora de aprender o que fazer para conseguir passagens baratas e seguir rumo a um dos destinos mais incríveis do mundo.

Para começar você precisa definir o período em que pretende viajar e depois procurar por empresas que comprem passagens com milhas próprias para passar aos clientes no site - inclusive os que não tem nenhum cadastro em programas de milhas passagem.

Sendo assim, todos podem aproveitar as vantagens da passagem aérea sem ter que se preocupar em esperar por promoção de passagem aérea ou virar a noite procurando por passagens madrugada.

Também alivia o fato de poder esquecer aquela velha história das passagens aéreas em promoção relâmpago, o que é um verdadeiro alívio para quem achava que se não estivesse o tempo todo atento em cada passagem aérea promocional nunca iria conseguir um bom preço!

Agora você sabe que pode contar com passagens imperdíveis sempre que quiser viajar!