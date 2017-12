Rascunho de acordo do Brexit será elaborado nas próxims semanas, diz Juncker

Jean-Claude Juncker, afirmou nesta sexta-feira que o rascunho do acordo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), o Brexit, será desenvolvido "ao longo das próximas semanas". - Foto: Politico EUROPE

Juncker participou de coletiva de imprensa conjunta com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, após uma cúpula que reuniu as principais autoridades do bloco comum. Mais cedo, os líderes da UE concordaram em seguir para a segunda fase das negociações do Brexit.

O presidente da Comissão Europeia ainda salientou que, embora o rascunho será elabora "as reais negociações da segunda fase só começarão em março de 2018. Não tenho como dizer quando elas serão concluídas". O prazo estipulado para a saída do Reino Unido da UE é março de 2019.