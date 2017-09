Raquel Dodge se reuniu com ministros da Defesa e da Justiça para tratar sobre Rio

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, afirmou que terá conversas "nos próximos dias e semanas" com o governo sobre questões envolvendo a segurança pública no Rio de Janeiro. Na tarde desta terça-feira, 26, Raquel se reuniu com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, e o ministro-chefe do gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, para tratar do tema.

Raquel disse que "a questão aflige o Estado do Rio de Janeiro e todo o Brasil". "Começamos a alinhar nossas percepções a respeito do que ali se passa", disse Raquel. Segundo ela, eles discutiram um "diagnóstico da situação". "Começamos a identificar quais os problemas que são da alçada federal, exatamente o que traz essas autoridades a esta casa", afirmou.

Raquel tomou posse no último dia 18. Essa é sua primeira entrevista à imprensa desde que assumiu o comando da Procuradoria-Geral da República.

Veja Também

Comentários