Ranking nacional aponta Bonito (MS) como um dos melhores em custo-benefício

O município de Bonito (MS) continua entre os 5 melhores destinos com o melhor custo-benefício do Brasil, de acordo com estudo divulgado pelo Trivago. O levantamento combina o preço médio dos hotéis com suas respectivas avaliações por parte dos usuários e é composto por 25 cidades de 14 estados brasileiros.

Para o presidente do Bonito Convention & Visitors Bureau, Rodrigo Coinete, os preços da rede hoteleira local evidenciam a competitividade existente na região e traz subsídios aos que se interessam em trazer eventos para a cidade. “Nos meses de baixa temporada, são os eventos indutores de fluxo de visitantes que aquecem a economia da região”, comenta.

Já para a secretária executiva da instituição, Janaina Mainchein, o destino oferece hospedagens para todos os gostos e bolsos, atendendo a perfis variados de visitantes. “São desde resorts e hotéis de luxo até pousadas econômicas. O mais importante é que todos proporcionam o contato do turista com o que há de melhor em Bonito e garantem conforto na estadia”, opina.

Também se destacaram no estudo os estados de São Paulo e Minas Gerais, com quatro cidades cada. Já os estados do Ceará, Santa Catarina, Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte têm duas cidades entre as cidades do país com o melhor custo-benefício hoteleiro. Assim como no ano anterior, São Luís é a capital com a melhor classificação.

