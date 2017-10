Rajoy rejeita ofertas de mediação para crise com Catalunha e pede respeito à lei

O primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, rejeitou as ofertas de mediação sobre a crise com a Catalunha e pediu respeito à lei espanhola, em discurso no Parlamento do país um dia após o presidente regional da Catalunha, Carles Puigdemont, ter assinado um documento de declaração de independência da Espanha.

Embora tenha agradecido pelas ofertas de mediação, Rajoy afirmou que "não há mediação possível entre a lei democrática e a desobediência e a ilegalidade".

Puigdemont afirmou ontem que deve proceder com a secessão, mas suspendeu o resultado plebiscito que garantiu vitória ao sim pela independência por algumas semanas, para negociar com Madri.

Segundo Rajoy, nenhum país apoia os esforços da Catalunha em busca da independência e que ninguém deve ter "orgulho" do plebiscito ou da imagem que ele criou. O primeiro-ministro espanhol encerrou seu discurso pedindo para que todos os cidadãos "coloquem um fim à essa divisão com serenidade, prudência e com o objetivo final de recuperar a coexistência". Fonte: Associated Press.

