Rajoy faz reunião para ativar artigo que permite tomar o controle da Catalunha

O primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, está conduzindo uma reunião para ativar um artigo constitucional que permite ao governo tomar o controle da região da Catalunha e, assim, dissolver o movimento de independência liderado por políticos separatistas.

O Artigo 155 permite que autoridades centrais façam uma intervenção quando uma das 17 regiões autônomas da Espanha descumpre a lei e nunca foi utilizado. O governo conservador de Rajoy afirma que estabelecer controle direto sobre a Catalunha é o último recurso.

Na sexta-feira, Rajoy afirmou que o objetivo é "a volta da legalidade e a recuperação da normalidade institucional".

O primeiro-ministro pode forçar a remoção de oficiais catalães e realizar eleições regionais em janeiro, o que pode provocar uma resposta agressiva dos que apoiam a independência da região.

A crise constitucional na Espanha aumentou neste mês, depois que líderes regionais realizaram um plebiscito no dia 1º de outubro que daria base legal para a Catalunha se separar do resto do país.

Até o momento, a Corte Constitucional da Espanha rejeitou quaisquer movimentos em direção da separação, inclusive o plebiscito. O governo central afirma que os resultados não têm legitimidade. Fonte: Associated Press.