Rainha de bateria da escola campeã do carnaval de Porto Alegre é assassinada

A rainha de bateria da escola de samba Imperatriz Dona Leopoldina, Paola Serpa Severo, de 33 anos, foi assassinada na noite desta quinta-feira, 16. O corpo de Paola, um dos destaques da atual campeã do carnaval de Porto Alegre, foi encontrado com marcas de tiros dentro do carro da vítima, em Cachoeirinha, na região metropolitana.

Paola estava em seu Chevrolet Cruze, na Rua Obedy Cândido Vieira, no bairro Central Park, e aguardava a filha, de 7 anos, que saía de uma aula de música.

Conforme informações preliminares, a rainha de bateria teria sido abordada por homens armados em uma tentativa de roubo a seu carro. Ela teria resistido e acabou baleada. Os assassinos fugiram sem levar nada.

Paola era empresária, e a polícia trata o caso como latrocínio. Em suas redes sociais, a escola de samba Imperatriz Dona Leopoldina publicou: "Não temos palavras para esse momento. Luto."

O corpo de Paola é velado no Cemitério Parque Memorial da Colina, em Cachoeirinha.

