Rádio Nacional da Amazônia retoma transmissão plena na região

O sinal de transmissão da Rádio Nacional da Amazônia foi restabelecido plenamente para todas as comunidades da região. A emissora estava operando com alcance reduzido desde março, depois que uma sequência de raios atingiu a subestação de energia do parque de transmissão, em Brasília

Ontem (16), quando o sinal começou a ser captado novamente, um ouvinte da cidade de Paulo Ramos, no Maranhão, telefonou para a produção da Rádio Nacional da Amazônia para avisar, emocionado, que estava sintonizando a emissora de forma limpa e clara.

Segundo a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o restabelecimento do sinal foi possível com a transferência para a subestação danificada de um dos três geradores do grupo de backup do sistema de energia que atende a toda a EBC. Mesmo com a transferência, o nível de backup permanece garantindo segurança plena na operação das emissoras de rádio e de TV.

A alternativa implementada é provisória, mas permite o retorno da cobertura da Rádio Nacional da Amazônia com a metade do custo operacional regular até a solução definitiva.

Aplicativo

A Rádio Nacional da Amazônia e demais emissoras da Empresa Brasil de Comunicação podem ser ouvidas pelo aplicativo Rádios EBC, disponível para download nas plataformas Android e iOS.

O app permite acompanhar, ao vivo, as programações das rádios Nacional Brasília AM, Nacional FM Brasília, Nacional Rio de Janeiro, MEC AM, MEC FM, Nacional Amazônia e Nacional Alto Solimões.