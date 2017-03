A Rádio Nacional da Amazônia, uma das emissoras que compõem a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), está fora do ar porque a subestação de energia de Brasília, que alimenta as transmissões em ondas curtas, foi atingida por uma sequência de raios.

A EBC está tomando todas as providências para retomar as transmissões no período mais breve possível. Os ouvintes podem acompanhar a progrmação pela internet, no site das Rádios EBC.

