Rádio MEC AM do Rio estreia hoje programa exclusivo para crianças

A partir de hoje (5), o público infantil ganhará um espaço próprio na Rádio MEC AM Rio. Entrará no ar, a partir das 15h, o programa Rádio Gibi, uma rádio-revista em quadrinhos, feita por e para crianças.

A atração, com 30 minutos de duração, irá ao ar sempre aos domingos. A data do lançamento foi escolhida para celebrar o Dia Internacional da Criança no Rádio e na TV, criado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância Unicef e comemorado em 1º de março.

O projeto tem como objetivo promover um espaço que reúna adivinhações, histórias, trava-línguas, dicas de passeios e de livros, receitas, música e entrevistas. A ideia é que a cada edição um grupo diferente de crianças colabore com a pauta do programa, criando um ambiente de interação, diversidade e troca.

Adultos que realizam trabalho voltado para o público infantil serão convidados para incrementar a receita. Escritores, músicos, contadores de história, esportistas e professores se juntarão à programação para um bate-papo com as crianças.



A Rádio MEC AM Rio pode ser sintonizada na frequência 800kHz. E também pela internet, pelo endereço radios.ebc.com.br/mecamrio.

