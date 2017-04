Radares deverão ser instalados em rodovias que permeiam escolas de MS

Para resguardar a segurança dos estudantes de Mato Grosso do Sul, um projeto de lei foi apresentado pelo deputado Cabo Almi (PT) nesta terça-feira (4/4) para determinar a instalação de radares eletrônicos de velocidades nos trechos de rodovias estaduais em que estejam localizadas quaisquer unidades de ensino.

A proposta, apresentada em sessão da Assembleia Legislativa, abrange as rodovias estaduais localizadas nas áreas metropolitanas de todos os municípios do Estado, “bem como naquelas onde haja tráfego regular de veículos automotores com intensidade que justifique a instalação dos mencionados equipamentos”. As instalações dos radares, segundo o projeto, deverão seguir todas as normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

“A proposição abriga unidades de ensino seja fundamental, médio, técnico ou universitário. Cada dia tem um número maior de carros nas rodovias, que devem receber atenção especial do Poder Público, a fim de resguardar a segurança tanto da comunidade escolar, quanto dos próprios motoristas, para que não cause situações que afetam não só as famílias, mas toda comunidade em volta”, justificou o deputado Cabo Almi. O projeto agora segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

