Racismo é tema do programa Diálogo Brasil

O programa Diálogo Brasil debate hoje (21) o tema do racismo escancarado na sociedade. O presidente da Fundação Cultural Palmares, Erivaldo Oliveira, e a educadora Glória Moura participam do programa que vai ao ar a partir das 22h, na TV Brasil. Entre os assuntos estão os vários tipos de discriminação, a construção da identidade negra, a mobilização nas redes sociais e as políticas públicas de enfrentamento ao racismo.

Para Oliveira, não há preconceito contra a cultura greco-romana porque ela é estudada nas escolas, diferentemente do que ocorre com a história e a cultura africanas. Segundo o presidente, embora há quase 15 anos esse ensino seja obrigatório na educação básica das redes pública e privada, ele vem sendo relegado.

Para a educadora Glória Moura o racismo está internalizado na sociedade e não basta a lei quando há deficiência na formação. Ela reconhece que há avanços, mas disse que a situação "nunca vai mudar tanto quanto a gente quer.”

O programa também mostra depoimentos de personalidades como a coordenadora-geral da organização não governamental (ONG) Criola, Lúcia Xavier; a rapper Joyce Fernandes, a Preta Rara; a cantora e compositora baiana Luedji Luna; a organizadora do Festival Latinidades, Bruna Pereira; e a colaboradora da empresa de serviços tecnológicos Info Preta, Wanessa Yano. Participam ainda, do Diálogo Brasil, um professor de história e vários alunos da Universidade de Brasília.

