VARIEDADES | Terça, 14 de Fevereiro de 2017 - 14:21 Rachel Sheherazade ataca Wagner Moura, Camila Pitanga e outros atores Em seus perfis no Twitter e no Instagram, ela postou uma imagem com fotos de Gregório Duvivier, Camila Pitanga, Marcos Palmeira e Wagner Moura, junto a uma frase do americano Kevin Spacey, que diz que "a opinião de um ator sobre política não vale nada"