Quinze municípios são contemplados com novos ônibus escolares

Uma parceria entre o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e o deputado federal Geraldo Rezende possibilitou a aquisição de quinze novos ônibus escolares.

Cada município receberá um ônibus. A idéia é reduzir os custos com o transporte escolar e possibilitar mais conforto e acessibilidade aos estudantes, conforme explica o governador Reinaldo Azambuja.

Os recursos federais, num total de R$ 3.147.300,00, são fruto da articulação do deputado federal Geraldo Rezende junto ao Ministério da Educação, e o restante, R$ 484.200,00, contrapartida do Governo do Estado.

O parlamentar destacou que a parceria com o Governo vem dando certo e, neste caso vai ajudar as administrações municipais em um de seus maiores gargalos.

Para o Prefeito de Amambai, Ednaldo Luiz de Melo na atual situação econômica dos municípios esse investimentos terão importância significativa.

Cada veículos tem capacidade de transporte para 59 crianças e ainda dispõe de plataforma elevatória veicular, facilitando a acessibilidade.

Inicialmente foram contemplados os municípios de Angélica, Antônio João, Amambai, Bodoquena, Caarapó, Caracol, Deodápolis, Eldorado, Itaquiraí, Jateí, Nioaque, Mundo Novo e Coronel Sapucaia. Já Iguatemi e Taquarussu receberão as chaves em até 30 dias.

Veja Também

Comentários