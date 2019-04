Quinta-feira será de tempo nublado e possibilidade de chuva em pontos isolados

Máxima no Estado não deve ultrapasar os 30ºC - Divulgação

A quinta-feira (4) em Campo Grande começou com céu parcialmente nublado e, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), podem ocorrer pancadas de chuva, por vezes forte, em pontos isolados. As temperaturas podem cair no final de semana.

Os termômetros devem registrar nesta quinta-feira, em Campo Grande, mínima de 21°C e máxima de 30°C. Também há previsão de chuva para o município de Dourados, a temperatura deve oscilar entre 18°C e 30°C.