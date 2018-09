Quinta-feira será de tempo nublado com chuva forte em algumas regiões

A máxima é de 29°C - Divulgação

A quinta-feira (20) amanheceu com sol em Campo Grande, mas, em pouco tempo, o dia já mudou e o céu está nublado. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão é de tempo nublado com fortes pancadas de chuva nas cidades das regiões sul e sudoeste.

A partir da tarde, as pancadas de chuva com trovoadas abrangem todo Estado, especialmente o leste e sudeste.

Em Campo Grande, tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A máxima é de 29°C.