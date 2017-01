Quinta-feira será de chuva e céu nublado, prevê Inmet

A quinta-feira (5) amanheceu com céu nublado em Campo Grande e nas demais regiões de Mato Grosso do Sul. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidades de chuvas, durante todo o dia. As chuvas previstas não afastam o calor e a máxima no Estado deve atingir 35ºC.

Na Capital, os termômetros registram pela manhã 22ºC que tem céu nublado. Há possibilidades de pancadas de chuvas e trovoadas à tarde, quando a máxima chega a 31ºC. Também estão previstas chuvas durante a noite.

