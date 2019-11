Máxima deve chegar aos 36ºC - Divulgação

A quinta-feira (7) amanheceu com céu parcialmente nublado em Mato Grosso do Sul e, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de chuva em todas as regiões, com temperatura máxima de 36°C.

Para Campo Grande, a previsão é de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas durante todo o dia. A máxima será de 31°C.