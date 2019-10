Quinta-feira será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva em algumas regiões

Máxima deve chegar aos 37ºC - Divulgação

A previsão do tempo para esta quinta-feira (3) é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na maior parte de Mato Grosso do Sul. Os termômetros marcam mínima de 16ºC e a máxima não deve ultrapassar os 37°C.

Para Campo Grande, o dia deve ser de céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas. A mínima é de 22°C e máxima de 32°C.