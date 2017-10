Quinta-feira será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva

A máxima prevista é de 37°C - Divulgação

A quinta-feira (19) começou com céu claro e calor em Campo Grande. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcavam 24°C logo nas primeiras horas da manhã. O sol deve predominar com temperaturas elevadas até o domingo (22), quando está prevista uma acentuada queda nas temperaturas, especialmente no oeste, centro e sul do Estado.

A previsão para esta quinta é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no sudoeste e sul do Estado, onde deve chover forte à tarde.

Em Campo Grande, previsão de dia parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas no decorrer da tarde. A máxima prevista é de 37°C.