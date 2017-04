A quinta-feira (20) começou com céu nublado e termômetros marcando 21°C, em Campo Grande. Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as áreas de instabilidades ganham força, com possibilidade de chuva forte com rajadas de vento. Podem ocorrer queda de granizo e muitos raios, em praticamente todo Estado.

