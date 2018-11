Quinta-feira será de céu nublado e possibilidade de chuva à tarde

A máxima é de 32°C - Divulgação

A quinta-feira (29) em Campo Grande amanheceu com céu nublado e termômetros marcando 22ºC nas primeiras horas do dia. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sol aparece durante o dia em todo o Estado, mas o tempo permanece instável com pancadas de chuvas, por vezes fortes, em pontos isolados de Mato Grosso do Sul.

Para Campo Grande, a meteorologia indica céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Pode chover forte durante a tarde. A máxima é de 32°C.