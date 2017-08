A quinta-feira (24) amanheceu com céu claro em Campo Grande e, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia promete ser quente, com as temperaturas em elevação tanto pela manhã, quanto à tarde em todo o Estado. Logo no começo da manhã, os termômetros já marcavam 22°C.

Não há previsão de chuva. O tempo terá predomínio de céu com pouca nebulosidade, baixa umidade do ar e formação de névoa seca.

As temperaturas ficam entre 16°C e 36°C.

