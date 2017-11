Quinta-feira será de céu claro e possibilidade de chuva à tarde, prevê Inmet

- Divulgação

O tempo nesta quinta-feira (2) de feriado de Finados será de céu claro e sol, com temperaturas elevadas em Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, a previsão é de sol com períodos de parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas à tarde. A máxima prevista é de 32°C e a umidade relativa do ar fica entre 45% e 85%.