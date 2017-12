Quinta-feira será de céu claro e possibilidade de chuva a qualquer hora

As temperaturas ficam entre 20°C e 30°C - Divulgação

A quinta-feira (7) amanheceu com poucas nuvens no céu de Campo Grande. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de mais um dia com tempo instável em Mato Grosso do Sul, variando entre períodos de sol e pancadas de chuva, especialmente nas cidades da região oeste, noroeste e norte do Estado, onde deve chover forte. As temperaturas ficam entre 20°C e 30°C em Mato Grosso do Sul.