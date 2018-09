Quinta-feira será de céu claro e chuva forte no extremo sul do Estado

Máxima no Estado é de 30ºC - Divulgação

A quinta-feira (27) amanheceu com tempo aberto e céu claro em Campo Grande. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as áreas de instabilidade estão concentradas no extremo sul do Estado, onde os ventos percorrem acima dos 50 km/h. As fortes pancadas de chuva também devem atingir as regiões sul do Estado, sudeste, leste e centro-norte.

Para Campo Grande, previsão de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A máxima é de 30°C.