Quinta-feira será de céu claro a parcialmente nublado, prevê Inmet

A máxima prevista é de 36°C - Divulgação

A quinta-feira (23) começou com céu aberto e termômetros marcando 19°C, em Campo Grande. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas dão uma trégua e o sol volta a aparecer em todo Mato Grosso do Sul, com temperaturas em elevação.

O céu nesta quinta-feira deve passar a parcialmente nublado com chuva isolada no norte, nordeste e noroeste do Estado. A máxima prevista é de 36°C.

Em Campo Grande, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com máxima prevista de 33°C. Não há previsão de chuvas.