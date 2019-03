Máxima no Estado de 36ºC - Divulgação

A previsão do tempo para essa quinta-feira (7) é de calor e sol forte, com possibilidade de tempestades em quase todo Mato Grosso do Sul. Os termômetros devem chegar a 36°C.

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), das 79 cidades do Estado, 72 estão sob aviso de tempestades de perigo potencial.