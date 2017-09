Quinta-feira será de calor intenso e umidade relativa do ar e temperaturas elevadas

A quinta-feira (14) em Mato Grosso do Sul começou com céu claro e calor. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma frente fria, vinda do Paraguai, começa a entrar em Mato Grosso do Sul.

Conforme os meteorologistas, até a tarde desta quinta-feira, o tempo permanece sem a formação de nuvens, baixos índices de umidade relativa do ar e temperaturas elevadas em todo o Estado.

A frente fria deve chegar durante a noite, nas cidades do extremo sul e sudoeste do Estado, promovendo oscilações e até pancadas de chuva.

Em Campo Grande, a previsão para esta quinta é de dia com névoa seca e baixa umidade do ar. A temperatura máxima é de 37°C. A umidade relativa do ar fica entre 23°C e 37°C.

