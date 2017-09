Quinta-feira será de calor intenso e névoa seca em Campo Grande, prevê Inmet

A quinta-feira (21) em Mato Grosso do Sul será de calor intenso. Logo no início da manhã, os termômetros marcavam 24ºC em Campo Grande. De acordo com a previsão dos meteorologistas do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o dia será de névoa seca e baixos índices de umidade. A umidade relativa do ar fica entre 15% e 80% e a máxima pode chegar aos 39°C.

Em Campo Grande, o dia será de névoa seca e baixos índices de umidade. Temperatura entre 23°C e 36°C. A umidade relativa do ar fica entre 15% e 40%.

