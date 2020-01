Quinta-feira será de calor intenso, com máxima de 39ºC em algumas cidades de MS

Máxima prevista para Campo Grande é de 33ºC - Divulgação

Uma frente fria vinda do nordeste da Argente deve dar uma trégua no calor em algumas cidades de Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (16). Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros devem registrar mínimas de 21°C e máxima de 39°C.

Para Campo Grande, a previsão é de céu claro, mas há previsão de chuvas e trovoadas em pontos isolados no decorrer do dia. Conforme o Inmet, os termômetros oscilam entre 23°C e 33°C.