A quinta-feira (16) começou com céu claro e sol em Campo Grande. Os termômetros registravam 21°C logo no início da manhã. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as temperaturas permanecem elevadas, o sol aparece entre poucas nuvens. As pancadas de chuva à tarde ficam mais isoladas, devido ao calor e a umidade disponível.

Em Campo Grande, o tempo fica parcialmente nublado a nublado com pancada de chuva isolada à tarde. Máxima de 31°C.

