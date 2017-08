Quinta-feira será de baixa umidade do ar e calor em Campo Grande

A quinta-feira (31) em Campo Grande amanheceu com muito calor e os termômetros marcavam 19°C já por volta das 6h50.

Conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a umidade relativa do ar estará abaixo de 20% em áreas mais restritas do norte e nordeste. As temperaturas diminuem, em geral, cerca de dois graus, caindo um pouco mais no sudoeste do Estado.

Em Campo Grande, dia parcialmente nublado e baixa umidade do ar. A máxima é de 33°C. A umidade relativa do ar fica entre 20% e 50%.

