Quinta-feira Santa será ponto facultativo no Poder Executivo

Campo Grande (MS) – Decreto publicado nesta sexta-feira (12.4) no Diário Oficial do Estado estabelece ponto facultativo na Quinta-feira Santa (18.4).

No documento, assinado pelo governador Reinaldo Azambuja, fica declarado ponto facultativo para os órgãos e as entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual, do expediente do dia 18 de abril de 2019.

O ponto facultativo não se aplica às unidades e aos serviços considerados essenciais que, por sua natureza, não possam ser paralisados ou interrompidos.

Reinaldo Azambuja levou em consideração o feriado nacional do dia 19 de abril consagrado às comemorações da Paixão de Cristo e que não haverá expediente no dia 18 de abril no Poder Judiciário Estadual, no Tribunal de Contas Estadual e no Ministério Público Estadual.

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação.

Foto: Chico Ribeiro.