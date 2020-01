Quinta-feira de tempo parcialmente nublado e calor perto dos 40°C

Campo Grande (MS) – Mato Grosso do Sul terá mais um dia com altas temperaturas. A quinta-feira (16.01) será de tempo claro a parcialmente nublado passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à partir da tarde. Já na região oeste, o tempo fica parcialmente nublado a nublado com possibilidade de pancadas de chuva isolada.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a quinta começa com os termômetros marcando 21°C, mas no decorrer do dia pode chegar aos 39°C, com tendência a estável. O calor deve se concentrar na região pantaneira e centro norte do Estado.

Os valores de umidade relativa do ar podem variar entre 35% a 95%. O Inmet indica possibilidade de ventos fracos a moderados com rajadas. Confira no mapa como ficará o tempo em Campo Grande e demais regiões do Estado.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Geone Bernardo