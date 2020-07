Quinta-feira de tempo firme e temperaturas em queda no Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – A frente fria segue avançando sobre Mato Grosso do Sul. Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) para esta quinta-feira (9.7) não há expectativa de chuva e o céu fica parcialmente nublado a claro. Existe a possibilidade de formação de nevoeiro ao amanhecer e geada em pontos isolados das regiões sudoeste e sul.

O tempo continua seco, e os valores de umidade relativa do ar podem chegar aos 30% especialmente durante a tarde. Nesse nível a recomendação é ingerir bastante líquido, umidificar ambientes e manter atenção voltada a idosos e crianças.

As temperaturas poderão registrar mínima de 5°C e máxima de 30°C no Estado. A região norte ainda continuará com elevadas temperaturas.

No mapa é possível conferir as condições de tempo e temperatura estimados para Campo Grande e algumas cidades do Estado.

Tendência para a próxima quinzena

As mudanças no clima estão associadas a atuação do ciclone extratropical no sul do Brasil. “A alta pressão pós-frontal se estabelecerá de forma continental pelo centro da Argentina e nos dias 09 e 10 provocará temperaturas baixas no MS”, explica boletim do Cemtec.

Conforme o prognóstico, até o dia 15 de julho o tempo ficará firme sem expectativa de chuva. Uma nova onda de frio deverá atuar até sexta-feira (10) no Estado e as temperaturas começam a se elevar a partir de sábado (11). A umidade relativa do ar deverá ficar em estado de atenção, com índices abaixo dos 30% especialmente no período da tarde. Nestas condições recomenda-se ingerir muito líquido, redobrar atenção com idosos e crianças, procurar umidificar ambientes e evitar aglomerações.

Para o período de 15 a 23 de julho as temperaturas deverão se elevar e novamente não há expectativa de chuva para o Estado. O tempo continua seco com a umidade do ar em estado de atenção. Uma nova frente fria é esperada para o dia 22 de julho no MS, conforme o Cemtec que reforça a necessidade de atualizações futuras para confirmação da tendência.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Saul Schramm