Quinta-feira de feriado será de calor intenso e umidade do ar em estado de alerta

O feriado de Independência do Brasil, nesta quinta-feira, 7 de setembro, será de calor intenso e, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar estará em nível crítico, em Mato Grosso do Sul. Logo no começo da manhã, os termômetros já marcavam 19°C na Capital.

O dia será de poucas nuvens com névoa seca e baixa umidade do ar especialmente à tarde, segundo os meteorologistas. O Inmet manteve o alerta para umidade do ar em nível crítico até a tarde da sexta-feira (8). A umidade relativa do ar fica entre 15% e 65%.

Veja Também

Comentários