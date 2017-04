Quinta-feira começa com frio e temperaturas seguem em declínio até à noite

A quinta-feira (27) amanheceu fria em Campo Grande, com termômetros registrando 12°C logo no início da manhã, com sensação térmica de 11°C. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), não há mais previsão de chuva, mas as instabilidades continuam ativas.

As temperaturas apresentam declínio significativo com as mínimas ocorrendo à noite. A máxima para o Mato Grosso do Sul nesta quinta é de 25°C. O frio deve permanecer até pelo menos domingo (30).

Em Campo Grande, máxima de 22°C. O dia deve ser nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

