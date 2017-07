Quinta-feira amanhece com temperatura amena e calor deve predominar

A quinta-feira (27) começou com temperatura amena em Campo Grande. Por volta das 6h30, os termômetros marcavam 15°C, com sensação térmica de 14°C.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o dia fica claro com névoa seca e baixos índices de umidade do ar à tarde, especialmente no centro, oeste e norte do Estado onde os índices oscilam entre 15 e 20%. A máxima é de 33°C.

Em Campo Grande, céu claro com névoa seca e baixos índices de umidade do ar à tarde. A máxima é de 29°C.

