A quinta-feira (30) começou com céu claro e temperatura de 20°C em Campo Grande. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o tempo no Mato Grosso do Sul segue predominantemente estável com pouca nebulosidade.

A umidade do ar estará baixa na faixa centro-sul do estado, devendo chegar a 35% no período da tarde. Em Campo Grande, máxima de 32°C. O dia fica parcialmente nublado a claro.

