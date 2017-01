A quinta-feira (26) amanheceu com céu claro em Campo Grande e, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de sol e períodos nublados no Estado. Não chove hoje nas regiões sul e sudoeste do Estado, assim o dia será de predomínio de sol em maio parte do tempo.

Nas outras regiões, pode chover a qualquer momento.As temperaturas no Estado ficam entre a mínima de 19°C e a máxima de 34°C. Em Campo Grande, a máxima é de 31°C.

