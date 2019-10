Quinta e sexta-feira repartições municipais estarão fechadas e só funcionam serviços essenciais

Na quinta-feira (10) e sexta-feira (11), as repartições públicas municipais da Prefeitura de Campo Grande não irão abrir.

No dia 10 será ponto facultativo em antecipação ao Dia do Servidor Público que seria comemorado em 28 de outubro. A alteração consta no decreto nº 13.984 publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) 9 de setembro. Já no dia 11 é feriado de criação do Estado de Mato Grosso do Sul.

Nesses dois dias funcionam somente as atividades essenciais no atendimento à população como os centros regionais 24 horas (CRS) e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), que funcionarão normalmente no feriado prolongado.

Campo Grande possui quatro CRS localizados nos bairros Coophavila II, Aero Rancho, Tiradentes, Nova Bahia e seis UPAs nos bairros Leblon, Coronel Antonino, Moreninha II, Universitário, Vila Almeida e Santa Mônica.