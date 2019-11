Quinta-feira de sol encoberto e possibilidade de chuva forte em algumas regiões

Pode chover forte em vários pontos do estado, principalmente nas regiões sul, central e norte. - (Foto: Divulgação)

Campo Grande (MS) – A quinta-feira (07.11) chega com possibilidade de chuva forte em Mato Grosso do Sul. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Pode chover forte em vários pontos do estado, principalmente nas regiões sul, central e norte.

A umidade relativa do ar segue elevada no início do dia, e em queda durante a tarde, com variação entre 95% e 30%. As temperaturas terão ligeiro declínio neste dia, podendo registrar mínima de 21°C e máxima de 36°C.

Chuvas

O modelo internacional de previsão de tempo National Centers for Environmental Prediction (NCEP/NOAA), indica a possibilidade de dois períodos com chuvas significativas em Mato Grosso do Sul durante o mês de novembro.

O primeiro período compreende os dias 4 a 12 de novembro, com as condições favoráveis a pancadas de chuvas com acumulados significativos. O acumulado máximo previsto é de até 100 milímetros no período concentrado, especialmente, na parte sul de Mato Grosso do Sul, onde são esperadas chuvas fortes.

Já o segundo período de chuvas significativas deve ocorrer entre os dias 12 a 20 de novembro, quando aumentam as estimativas para ocorrência de chuvas conforme o modelo. A expectativa é de que ocorra a regularização das chuvas no Estado neste período, com pancadas de chuvas mais frequentes e acumulados significativos. Conforme o boletim do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), grande parte do Estado apresenta coloração vermelha, que indica acumulados em torno de 100 milímetros.

Para o mês de novembro, os modelos climáticos indicam chuvas acima da média em Mato Grosso do Sul para todas as regiões.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação de MS

Foto: Arquivo