Quinta de céu nublado e baixas temperaturas em MS

Campo Grande (MS) – Confirmando as estimativas da climatologia, as temperaturas permanecem baixas nesta quinta-feira (2.7).

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada, exceto nas regiões sul e sudoeste onde o tempo fica parcialmente nublado. A região sul terá névoa úmida e nevoeiro isolado.

Mesmo com as pancadas de chuva, o tempo continua seco exigindo cuidados com a saúde, como ingerir bastante líquido, umidificar ambientes e redobrar atenção com idosos e crianças. Os valores podem variar entre 95% a 35%.

A temperatura média para o dia no Estado é de mínima de 6°C e máxima de 26°C, com tendência a ligeiro declínio.

Campo Grande terá quarta-feira de tempo parcialmente nublado, e não ha estimativa de chuva.

Confira no mapa as condições de tempo e temperatura previstos para alguns municípios do Estado.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Mônica Alves