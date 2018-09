Quinta da Boa Vista terá espaço para exposições temporárias

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, decidiu ceder um espaço para exposições temporárias na Quinta da Boa Vista, onde está instalado o Museu Nacional, destruído por um incêndio no dia 2 deste mês.Ele recebeu nesta terça-feira (18), em seu gabinete na Cidade Nova, a visita do diretor do museu, Alexander Kellner.



Além disso, Crivella determinou que sejam suspensas as explosões para a construção do túnel que vai desviar o Rio Joana, até que seja feita uma vistoria que certifique que não há riscos de desabamento do que restou do prédio do Museu Nacional, que deve ser escorado nos próximos dias.

“Desde o início, me coloquei à disposição para ajudar no que fosse necessário. Foi uma grande tragédia, que nos levou um acervo de valor inestimável. Vamos trabalhar juntos para que nossa memória não seja totalmente apagada. A prefeitura não vai economizar esforços para colaborar com os governos federal e estadual nessa empreitada”, disse Crivella.

A prefeitura deixará uma ambulância de plantão durante o período de escoramento do prédio do Museu Nacional. Também será estudado o aumento do efetivo da Guarda Municipal no entorno da Quinta da Boa Vista.