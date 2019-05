Questionar reitor 'é pedir sugestão de doces a diabético', diz ministro

O ministro da Educação, Abraham Weintraub voltou a atacar nesta quarta-feira, dia 1º, os reitores das universidades federais, alegando fundo ideológico. Ele questionou a tolerância e a pluralidade dos "reitores (ditos) de esquerda", pelo Twitter. Segundo o titular da pasta, questioná-los seria o mesmo que "pedir sugestões sobre doces a diabéticos".

Em vídeo postado no início da noite de terça-feira, 30, Weintraub já havia questionado se os contribuintes querem que o dinheiro dos impostos seja gasto com alunos de graduação ou de creches. "Para cada aluno de graduação que eu coloco na faculdade, eu poderia trazer dez crianças para uma creche. Crianças que geralmente são mais humildes, mais pobres, mais carentes, e que, hoje, não têm creches para elas. O que você faria no meu lugar?"

Weintraub ainda comparou o custo de um aluno de graduação (R$ 30 mil anuais, segundo ele) com o de uma vaga em creche (R$ 3 mil). Ele não explicou no vídeo, porém, a fonte dos dados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.